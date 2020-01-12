Глава британского МИД назвал задержание посла Великобритании в Тегеране нарушением международного права

Как грубое нарушение международного права охарактеризовал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб задержание британского посла в Иране Роберта Макэра в Тегеране.

"Задержание нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в настоящее время иракские власти "стоят на перепутье". Они могут либо выбрать путь в направлении превращения страны в парию с политической и экономической изоляцией, "или предпринять шаги по деэскалации напряженности и вступить на путь дипломатии".

Как сообщалось, акция в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан, по данным информагентства Tasnim, ему предъявлено обвинение в организации протестов и подстрекательстве к беспорядкам.

Как сообщали западные СМИ, акции протеста в связи с крушением самолета, прошли в нескольких районах иранской столицы.

Президент США Дональд Трамп в твиттере на фарси заявил, что он внимательно следит за продолжающимися протестами в Иране и "вдохновлен мужеством иранского народа".

"Обращаюсь к храброму, многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашим мужеством", - написал Трамп.

Несколько ранее он заявил, что правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о протестах иранского народа.

"Не должно быть ни очередной резни в отношении мирных протестующих, ни отключений интернета. Весь мир наблюдает за нами", - написал в твиттере президент США.