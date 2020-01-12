Политика

00:31 12.01.2020

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

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В Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о введении режима прекращения огня, сообщают западные СМИ.

Прекращение огня стартует в воскресенье 00:01 по местному времени.

При этом в ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.

Турецкие СМИ отмечают, что это объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, ожидается, что в воскресенье в Стамбул на переговоры прибудет глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж.

ЛНА в последние месяцы ведет наступление на Триполи, однако взять город так и не смогла.

В субботу Саррадж провел переговоры в Риме с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Он отметил, что положительно оценивает инициативу РФ и Турции об организации перемирия между сторонами конфликта в Ливии. При этом ливийский премьер предупредил, что согласен на прекращение огня лишь если Хафтар отведет свои войска от столицы страны.

"Мы всегда готовы участвовать в любых инициативах, идущих в подобном направлении. Однако наше условие - это отвод сил нападающей стороны, а она, судя по всему, к этому не готова", - приводят его слова итальянские СМИ.

Глава ливийского правительства также подчеркнул, что наступление сил Хафтара на Триполи мешают работе над политическим решением ливийского кризиса.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Путина и Эрдогана в Стамбуле.

Путин и Эрдоган предложили сторонам в Ливии "объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну".

"Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принять решение относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения", - отмечалось в заявлении президентов РФ и Турции.

Теги: #перемирие #ливия #хафтар
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