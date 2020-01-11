Германия предпримет дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки - Меркель

Германия заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД", - сказала Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путным в Москве.

По ее словам, "Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием".

"Поэтому мы применим все дипломатические средства для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно не совершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить", - подчеркнула Меркель.