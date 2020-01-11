Политика

18:10 11.01.2020

Меркель: мы продолжим работу, чтобы на следующем нормандском саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями

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Меркель: мы продолжим работу, чтобы на следующем нормандском саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "частично успешной" состоявшуюся в декабре встречу лидеров "Нормандского формата".

"Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии на пресс-конференции после переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.

Меркель отметила: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".

Со своей стороны Путин призвал руководство Украины начать реализацию мер по урегулированию ситуации на востоке страны в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие внутриполитические трудности.

Теги: #нормандский_формат #меркель #путин
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