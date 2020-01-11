В "Евросолидарности" настаивают на включении в повестку дня комитета по внешней политике вопроса о крушении украинского авиалайнера

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко направила письмо главе комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдану Яременко ("Слуга народа") с требованием обсудить на ближайшем заседании крушение самолета "МАУ" в Иране.

"В повестке дня, полученной на прошлой неделе - ни слова о внешнеполитическом кризисе из-за катастрофы Боинга. Уточнений и корреляций повестки дня комитета - не было. Направила письмо на председателя комитета по внешней политике с требованием в первую очередь рассмотреть именно вопрос катастрофы украинского Боинга и действия украинских властей на международной арене", - написала Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.

Среди ключевых пунктов обсуждения катастрофы самолета "МАУ" под Тегераном на заседании комитета Геращенко видит действия украинского посольства в Иране, причины, по которым после крушения Боинга не было обращения нашей страны в Совбез ООН, и как власти будут работать над созданием международной следственной группы, в том числе в контексте возможного причастия Российской Федерации к трагедии.

"Мы будем требовать немедленной смены председателя комитета, который 3 месяца назад подал в отставку. Парламент и внешняя политика не могут и не должны быть заложниками некомпетентности, непрофессионализма, безответственности", - добавила Геращенко.

Отдельно она также отметила необходимость обсуждения на заседании комитета вопроса визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.