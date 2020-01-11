Политика

16:33 11.01.2020

Премьер Великобритании счел признание Ирана об украинском самолете важным шагом

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Премьер Великобритании счел признание Ирана об украинском самолете важным шагом

Тот факт, что Иран признал свою причастность к крушению украинского лайнера, является важным первым шагом, необходимо международное расследование, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чьи слова приводит в субботу газета The Guardian.

"Признание Ираном того, что рейс 752 Международных авиалиний Украины был сбит по ошибке его собственными вооруженными силами - важный первый шаг", - говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, трагедия с самолетом "только подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе".

"Мы все видим, что дальнейший конфликт приведет к еще большим потерям и трагедиям. Необходимо, чтобы все лидеры теперь шли по дипломатическому пути", - подчеркнул Джонсон.

Он пообещал, что власти Великобритании сделают все, чтобы поддержать семьи четверых подданных страны, погибших в авиакатастрофе. После инцидента требуется провести всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование, подчеркнул Джонсон, и вернуть на родину тела тех, кто погиб.

Теги: #мау #ps752 #джонсон
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