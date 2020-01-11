Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в субботу обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже

"Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.