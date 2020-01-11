Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского самолета

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в субботу договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране 8 января украинского самолета.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже запустила формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

В свою очередь Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования", - отметил он.

Стороны также отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.