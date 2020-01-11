Латвия призывает привлечь к ответственности виновных за крушение украинского самолета в Иране

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность признания Ираном вины за крушение украинского авиалайнера под Тегераном и отметил необходимость привлечения виновных за трагедию к ответственности.

"Важно признание Ираном, что его военные непреднамеренно сбили рейс PS752 "Международной авиалинии Украины". Это была очень трагическая ошибка, необходимо провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности", - написал Ринкевичс на своей странице в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.