Политика

12:23 11.01.2020

Зеленский намерен в субботу обратиться к украинцам в связи с признанием Ираном вины за сбитый украинский лайнер

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Зеленский намерен в субботу обратиться к украинцам в связи с признанием Ираном вины за сбитый украинский лайнер

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 декабря, обратится к украинцам в связи ситуацией ситуации относительно сбитого Ираном самолета "МАУ" в Тегеране

"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу касательно ситуации со сбитием самолета МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, которая запланирована на 17:00 в субботу", - сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу.

Кроме того, в Офисе президента проинформировали, что Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), созданный по поручению Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас политическая часть работы завершена, и украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

В свою очередь пресс-служба Офиса генпрокурора Украины сообщила, что в субботу состоялось заседание оперативного штаба относительно авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", где обсуждались первоочередные юридические меры.

"11 января 2020 года состоялось заседание оперативного штаба, созданного при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в связи с авиакатастрофой самолета "Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. В заседании принял участие первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько. Участники совещания обсудили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранских властей о сбивании украинского пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" рейса PS 752 военными Ирана", - сказано в сообщении.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #мау #зеленский #обращение
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