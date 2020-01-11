Украина имеет все основания требовать созыва Совбеза ООН в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета "МАУ" – заявление "Голоса"

Политическая партия "Голос" заявляет, что в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета "МАУ" Украина должна настаивать на созыве Совета безопасности ООН, поскольку именно там должно быть принято решение о привлечении к ответственности виновных в трагедии.

"Именно теперь, после признания вины Ираном, Украина имеет все основания требовать созыва Совета безопасности ООН. Там должно быть принято политическое решение о полной ответственности виновных за трагедию", – говорится в заявлении политсилы.

В "Голосе" подчеркнули, что власть и дипломатическая служба должны также защитить интересы украинских граждан и украинской авиакомпании, а эксперты должны получить безусловный и полный доступ ко всей необходимой информации в рамках проведения международного расследования.

"Именно Украина должна ставить вопрос перед Ираном и мировым сообществом в отношении виновных в том, что воздушное пространство над страной не было закрыто. И именно Украина, которая страдает от российской агрессии и имеет опыт расследования катастрофы самолета, сбитого российскими военными, имеет право на лидерство в этом вопросе", - сказано в заявлении.

В политсиле также добавили, что парламентская фракция "Голоса" будет делать со своей стороны все необходимое, чтобы задачи власти были выполнены эффективно и в срок.

"Парламент должен сделать все, чтобы усилить позицию исполнительной власти. Или задействовать функцию парламентского контроля, чтобы ускорить работу, если это снова потребуется", - подытожили в партии.

Как сообщалось, ранее иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Иранасообщили, что украинский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.