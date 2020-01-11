Политика

10:27 11.01.2020

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

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В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

В Вашингтоне определяют, направлена ли "российская дезинформация" против участником американской предвыборной гонки Джо Байдена, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники в национальной разведке США.

Агентство отмечает, что согласно анализу Исследовательского института внешней политики по теме иностранного вмешательства в выборы 2020 года, Россия использовала свои ведущие СМИ для того, чтобы выборочно распространять выгодную и невыгодную информацию о кандидатах в президенты.

В частности, отмечается, что в декабре прошлого года, личность Байдена получила негативное освещение в этих российских СМИ.

По данным Bloomberg, расследование в частности призвано определить, пытается ли Россия подорвать авторитет Байдена, распространяя противоречивую информацию о его причастности к политике США в Украине в то время, как его сын работал там в энергетической компании.

Директор Национальной контрразведки США Уильям Эванина в свою очередь заявил, что "Москва может использовать дополнительные средства воздействия, такие, как распространение дезинформации, ведение операций по взлому и утечке (информации - ИФ) или манипулирование информацией ... для того, чтобы воздействовать на политику, действия и выборы США.

"По мере того, как мы приближаемся к выборам 2020 года, единственное, что я могу гарантировать, это то, что они (Россия - ИФ) продолжат кампании по воздействию и задействуют новые каналы распространения дезинформации", - отметил Эванина в заявлении.

Сообщается, что высокопоставленные американские официальные лица опасаются, что возможное вмешательство России в выборы США 2020 года может быть "более вопиющим", чем в 2016 году.

В декабре прошлого года директор ФБР Кристофер Рэй назвал Россию угрозой для предстоящих в 2020 году президентских выборов в США

Теги: #рф #байден #выборы #сша
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