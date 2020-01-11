Политика

10:22 11.01.2020

Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

2 мин читать
Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.

"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - цитирует слова Трампа пресс-пул Белого дома.

По словам Трампа, действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона.

"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", - заключил лидер США.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали.

В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры предприняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

В ночь на минувшую среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Теги: #сша #трамп #санкции #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 11.01.2020
Канада ожидает, что Иран будет сотрудничать в расследовании крушения украинского лайнера

Канада ожидает, что Иран будет сотрудничать в расследовании крушения украинского лайнера

10:27 11.01.2020
В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

10:24 11.01.2020
Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной авиакастрофы - президент МАУ

Ни на секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной авиакастрофы - президент МАУ

10:20 11.01.2020
Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

09:50 11.01.2020
До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

09:30 11.01.2020
Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете – Рухани

Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете – Рухани

09:29 11.01.2020
Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и ожидает готовности к полному расследованию - Зеленский

Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и ожидает готовности к полному расследованию - Зеленский

07:28 11.01.2020
Иран обещает продолжить расследование и наказать виновных в крушении украинского лайнера

Иран обещает продолжить расследование и наказать виновных в крушении украинского лайнера

06:34 11.01.2020
Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными

Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными

03:52 11.01.2020
СВПД можно сохранить в случае, если Иран вернется к исполнению обязательств – Боррель

СВПД можно сохранить в случае, если Иран вернется к исполнению обязательств – Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

ПОСЛЕДНЕЕ

Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики

Минэкоэнерго рассматривает Павлишина в качестве главного кандидата на должность главы "Энергоатома"

Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН из-за крушения самолета МАУ в Иране

Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний, правительство не может вмешиваться

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА