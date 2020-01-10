Политика

20:08 10.01.2020

Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

2 мин читать
Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.

"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - цитирует слова Трампа пресс-пул Белого дома.

По словам Трампа, действия "иранского режима" представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона.

"Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему", - заключил лидер США.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали.

В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры предприняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

В ночь на минувшую среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Теги: #сша #указ #трамп #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 10.01.2020
В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

20:45 10.01.2020
Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

20:07 10.01.2020
США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

20:05 10.01.2020
США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

19:54 10.01.2020
Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

19:51 10.01.2020
У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

19:44 10.01.2020
Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

19:34 10.01.2020
Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

19:09 10.01.2020
До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

19:05 10.01.2020
В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики

Минэкоэнерго рассматривает Павлишина в качестве главного кандидата на должность главы "Энергоатома"

Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН из-за крушения самолета МАУ в Иране

Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний, правительство не может вмешиваться

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА