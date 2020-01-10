Политика

18:53 10.01.2020

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

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Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Украинские специалисты, работающие в районе крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана (Иран) на основном участке нахождения обломков, не подтверждают появившуюся информацию о применении иранскими властями бульдозеров на месте катастрофы.

"На месте (падения обломков – ИФ) действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросаны на достаточно большой территории, включая некоторый населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено как фрагменты тел. Мы сейчас с помощью иранской стороны смогли убрать все лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в пятницу вечером.

При этом он подчеркнул: ввиду того, что площадь разлета обломков очень большая, украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.

Теги: #мау #пристайко #иран #авиакатастрофа
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