США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики

США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Первым делом, президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях, и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он.