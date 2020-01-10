Политика

18:29 10.01.2020

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики

1 мин читать
США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики

США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Первым делом, президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях, и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он.

Теги: #сша #санкции #иран #мнучин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 10.01.2020
До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

19:05 10.01.2020
В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

18:53 10.01.2020
Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

18:41 10.01.2020
Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

18:10 10.01.2020
Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН из-за крушения самолета МАУ в Иране

Порошенко призывает власть инициировать спецзаседание Совбеза ООН из-за крушения самолета МАУ в Иране

18:10 10.01.2020
Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

18:08 10.01.2020
Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

16:28 10.01.2020
Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

16:22 10.01.2020
Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

15:58 10.01.2020
США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкоэнерго рассматривает Павлишина в качестве главного кандидата на должность главы "Энергоатома"

Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний, правительство не может вмешиваться

Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

Трамп вскоре попросит глав стран Европы отказаться от СВПД с Ираном – Пенс

Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Беларуси в 3 раза больше, чем на Германии

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами в контексте ожидаемого Brexit, обсудили упрощение визового режима для украинцев

Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА