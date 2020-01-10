Минэкоэнерго рассматривает Павлишина в качестве главного кандидата на должность главы "Энергоатома"

Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассматривает врио президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павла Павлишина в качестве главного кандидата на должность главы компании, которую он сможет занять по результатам предстоящего конкурса.

"Мы посмотрели (перед назначением врио президента "Энергоатома" – ИФ) показатели работы по всем атомным станциям. У Ривненской АЭС показатели были лучшими. Поэтому мы поставили ее директора Павла Павлишина временно исполняющим обязанности и рассматриваем его как главного кандидата на должность по результатам конкурса", – сказал глава Минэкоэнерго Алексей Оржель в интервью изданию "БизнесЦензор", опубликованном в пятницу.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, увольнение было инициативой главы Минэкоэнерго Оржеля. Профильное ведомство назвало основными причинами увольнения вступившего в должность в 2014 году президента НАЭК Недашковского неэффективный менеджмент, дело Мартыненко, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.

Правительство назначило Павлишина врио президента "Энергоатома" в начале декабря прошлого года, а министерство анонсировало объявление соответствующего конкурса.