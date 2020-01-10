Политика

18:10 10.01.2020

Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

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Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, в ходе которого глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране (Иран) и выразил соболезнования близким жертв трагедии.

"Георгий Гахария заверил президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь", - сообщает пресс-служба главы государства в пятницу вечером.

Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

"Мы ощущаем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - сказал он.

Теги: #мау #грузия #иран #авиакатастрофа
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