Политика

20:17 09.01.2020

Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

2 мин читать
Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.

За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.

"Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подчеркнул, что сегодняшний результат является "существенным шагом" на пути к цели.

Как сообщает телеканал, следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов.

В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.

Правительство Великобритании 20 декабря представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В то же время ранее стало известно, что Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Теги: #палата #brexit #одобрение #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 08.01.2020
Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

00:28 25.12.2019
Переговоры об отношениях Британии и ЕС после Brexit будут проходить, в том числе, в Лондоне

Переговоры об отношениях Британии и ЕС после Brexit будут проходить, в том числе, в Лондоне

00:44 22.12.2019
Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

17:28 21.12.2019
Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

14:50 16.12.2019
Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро выпадающих доходов

Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро выпадающих доходов

19:59 13.12.2019
Консерваторы получили самое значительное большинство в парламенте со времен Тэтчер

Консерваторы получили самое значительное большинство в парламенте со времен Тэтчер

00:37 13.12.2019
Консервативная партия Джонсона получила большинство в парламенте по итогам выборов в Британии

Консервативная партия Джонсона получила большинство в парламенте по итогам выборов в Британии

02:48 11.12.2019
Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

04:03 06.12.2019
Туск назвал Brexit одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС

Туск назвал Brexit одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС

06:06 05.12.2019
В британском обществе прекратятся разговоры о Brexit, если парламентские выборы выиграют консерваторы – премьер

В британском обществе прекратятся разговоры о Brexit, если парламентские выборы выиграют консерваторы – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

Беларусь начала подготовку третьего Форума регионов с Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

Трамп вскоре попросит глав стран Европы отказаться от СВПД с Ираном – Пенс

Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Беларуси в 3 раза больше, чем на Германии

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами в контексте ожидаемого Brexit, обсудили упрощение визового режима для украинцев

Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

Медведчук: власть готовит ужесточение трудового законодательства и наступление на профсоюзы

Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Джонсон призвал Рухани прекратить "враждебные действия" - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА