Политика

17:46 09.01.2020

Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

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Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает приверженность Минска тесному взаимодействию с Россией, несмотря на отсутствие внятных договоренностей об условиях поставки углеводородов в республику.

"По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией", - заявил Лукашенко, в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства, и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Теги: #рф #лукашенко #газ #беларусь
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