Политика

17:21 09.01.2020

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

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Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в телефонном разговоре с Зеленским в четверг Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности.

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины, и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Президент Украины также ознакомил премьер-министра Великобритании с ситуацией на Донбассе.

Теги: #великобритания #зеленский #джонсон
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Интерфакс-Украина
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