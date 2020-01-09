Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в телефонном разговоре с Зеленским в четверг Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности.

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины, и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Президент Украины также ознакомил премьер-министра Великобритании с ситуацией на Донбассе.