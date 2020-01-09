Политика

17:05 09.01.2020

Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

2 мин читать
Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной группы в Иране, расследующей катастрофу украинского самолета.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил Зеленский в разговоре с Джонсоном в четверг, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - сказал Зеленский.

Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию этой катастрофы. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #зеленский #джонсон #иран #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 09.01.2020
НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

17:21 09.01.2020
Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

17:06 09.01.2020
Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами в контексте ожидаемого Brexit, обсудили упрощение визового режима для украинцев

Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами в контексте ожидаемого Brexit, обсудили упрощение визового режима для украинцев

16:30 09.01.2020
Иранский военный обещает новые удары

Иранский военный обещает новые удары

16:19 09.01.2020
Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

14:18 09.01.2020
Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

14:11 09.01.2020
Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

14:07 09.01.2020
Джонсон призвал Рухани прекратить "враждебные действия" - ТВ

Джонсон призвал Рухани прекратить "враждебные действия" - ТВ

11:13 09.01.2020
Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

11:06 09.01.2020
Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон

Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

Беларусь начала подготовку третьего Форума регионов с Украиной

Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук: власть готовит ужесточение трудового законодательства и наступление на профсоюзы

Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

Беларусь начала подготовку третьего Форума регионов с Украиной

Трюдо обсудил с Трампом и Макроном крушение украинского самолета в Иране

США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий

Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

Палата представителей США проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа в отношении Ирана

У Зеленского призвали не манипулировать информацией, пока не расследуют обстоятельства катастрофы лайнера в Иране

В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА