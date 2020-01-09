Посол Украины призвал МИД Израиля оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко указал министерству иностранных дел Израиля, что посол Израиля в Украине Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики.

"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении посольства Украины в Израиле на Facebook в четверг.

В беседе с израильским МИД украинский посол подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Как сообщалось, в среду МИД Украины в ходе беседы с послом Польши в Украине Бортошем Цихоцким также обратило его внимание на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.