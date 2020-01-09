Политика

14:07 09.01.2020

Джонсон призвал Рухани прекратить "враждебные действия" - ТВ

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Джонсон призвал Рухани прекратить "враждебные действия" - ТВ

Британский премьер Борис Джонсон в четверг провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

В канцелярии британского премьера отметили, что в ходе беседы, которая продлилась 20 минут, Джонсон призвал "положить конец враждебным действиям" в регионе Персидского залива.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Теги: #великобритания #джонсон #иран
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