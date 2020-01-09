Беларусь начала подготовку третьего Форума регионов с Украиной

Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно, белорусская сторона уже начала подготовку к этому мероприятию, сообщили в пресс-службе Совмина Белоруссии.

"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 6 января №1р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оргкомитету поручено до 20 февраля разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире. В их рамках стороны заявляли о подписании коммерческих контрактов на сумму $140 млн и $500 млн соответственно.