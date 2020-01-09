Трюдо обсудил с Трампом и Макроном крушение украинского самолета в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил авиакатастрофу лайнера "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Макрон выразил глубокие соболезнования канадцам и другим людям, погибшим в результате трагической авиакатастрофы в Иране. Президент подтвердил готовность Франции оказать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы. Лидеры также обсудили важность тщательного расследования для установления причин авиакатастрофы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Отмечается, что два лидера также обсудили ситуацию в Ираке и "подчеркнули необходимость избегать эскалации и добиваться всеми сторонами мира и стабильности".

"Оба лидера подчеркнули важность достижения целей ядерного нераспространения в регионе. Премьер-министр Трюдо и президент Макрон договорились поддерживать контакт и продолжать совместную работу по укреплению безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент США также выразил соболезнования канадскому лидеру в связи с гибелью людей в авиакатастрофе самолета "МАУ".

Премьер-министр и президент также обменялись мнениями о ситуации в Ираке и дальнейших шагах в отношении Ирана.

"Лидеры двух стран выразили общую озабоченность по поводу безопасности вооруженных сил и дипломатического персонала, несущего службу в регионе, и отметили ограниченное воздействие иранского нападения на коалиционные силы 7 января. Они обсудили необходимость деэскалации и подчеркнули важность продолжения поддержки стабильности в Ираке и продолжающейся борьбы с ИГ", - говорится в сообщении.