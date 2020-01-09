Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление причин авиакатастрофы является приоритетом для Украины, сообщил Офис президента.

"Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - сказано в сообщении.

Он выразил соболезнования родственникам всех погибших людей в авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном (Иран), в частности, находящихся на борту 11-ти украинцев, а также граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Утро 8 января 2020 года стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкин, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк", - говорится в сообщении.

По словам президента, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран. К ним присоединятся 45 украинских специалистов, в том числе Государственная авиационноая служба, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

Кроме того, в случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений, которые также прибыли в Тегеран.

"Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев. Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков", - отметил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в четверг намерен поговорить по телефону с президентом Ирана для усиления сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Также он призвал международное сообщество, в частности, Канаду, к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737.

Глава украинского государства заявил, что в Украине проведут внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а украинским гражданам рекомендуют воздержаться от посещения этого региона.

"До отправления украинского самолета, и после него в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки. Ни одна, ни другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном, но не отменяла рейсы вдо утренней авиакатастрофы", - подчеркнул он.

Зеленский призвал украинцев воздержаться от непроверенной информации и манипуляций до предварительного отчета по расследованию.

"Сейчас наше информационное пространство полон многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии… В таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех… воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - резюмировал президент.