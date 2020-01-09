Политика

05:23 09.01.2020

У Зеленского призвали не манипулировать информацией, пока не расследуют обстоятельства катастрофы лайнера в Иране

1 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран, сообщил Офис президента.

"Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не расследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией", - сказано в сообщении.

Родственникам погибших в Иране украинцев оказывают психологическую помощь.

"Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", - сказано в сообщении.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

В свою очередь, Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

9 января Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

В ОП также отметили, что в 3:30 утра в Иране приземлился борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Теги: #отчет #зеленский #лайнер #украина #совещание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:32 09.01.2020
Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

04:44 09.01.2020
В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране

В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране

03:43 09.01.2020
Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой в Иране украинского лайнера

Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой в Иране украинского лайнера

01:11 09.01.2020
В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

00:06 09.01.2020
В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

23:30 08.01.2020
Секретарь СНБО уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными

Секретарь СНБО уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными

23:07 08.01.2020
Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

22:00 08.01.2020
Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран

Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран

21:44 08.01.2020
Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

16:30 08.01.2020
Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране

Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой в Иране украинского лайнера

С 9 января введен временный запрет для украинских авиакомпаний на полеты в Иран

Зеленский: Будет проведена проверка летной пригодности флота гражданской авиации вне зависимости от причин крушения самолета МАУ в Иране

Информация о количестве украинцев, погибших в катастрофе самолета в Тегеране, уточняется, версии авиакатастрофы пока не озвучиваются

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей США проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО была более активной на Ближнем Востоке

Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

МИД Украины указало послу Польши на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики

Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака

Послы G7 соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

ЕС считает вопросом национальной компетенции запрет пролета самолетов компаний стран Евросоюза в потенциально опасных зонах

Путин выразил соболезнование в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

С 9 января введен временный запрет для украинских авиакомпаний на полеты в Иран

Вице-президент ЕК Домбровскис и еврокомиссар Варгейи соболезнуют в связи с авиакатастрофой украинского самолета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА