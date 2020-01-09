У Зеленского призвали не манипулировать информацией, пока не расследуют обстоятельства катастрофы лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран, сообщил Офис президента.

"Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не расследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией", - сказано в сообщении.

Родственникам погибших в Иране украинцев оказывают психологическую помощь.

"Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", - сказано в сообщении.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

В свою очередь, Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

9 января Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

В ОП также отметили, что в 3:30 утра в Иране приземлился борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.