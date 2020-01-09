Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой в Иране украинского лайнера

Президент Владимир Зеленский ночью в четверг начал рабочее совещание по вопросам авиакатастрофы украинского авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране (Иран), сообщил Офис главы государства.

"Под председательством президента Украины Владимира Зеленского началось рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране", - сказано в сообщении.

Также в совещании участвуют премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Отмечается, что Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.