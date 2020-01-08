Политика

23:30 08.01.2020

Секретарь СНБО уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными

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Секретарь СНБО уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными

Результаты работы украинских специалистов, которые вылетели в Иран для идентификации тел погибших и выяснения причин катастрофы самолета компании МАУ, будут очень качественными, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Будет проходить идентификация тел, будут выясняться обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Это люди достаточно высокого уровня. Мы думаем, что результаты работы этой группы будут очень качественными. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших в этой катастрофе, но наша главная задача – разобраться, почему это произошло", - сказал он в комментарии после вылета в среду вечером в Иран самолета Минобороны Украины с экспертами.

Данилов отметил, что в течение среды было проведено большое количество консультаций с партнерами, с украинскими представителями, как на территории Украины, так и за ее пределами, которые оказывали необходимую помощь и консультации в связи с трагическими событиями, произошедшими в Тегеране.

"Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран, в которую входят представители 12 учреждений. Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, и они отправятся в Тегеран, чтобы сделать всё необходимое, что должно сделать наше государство", - подчеркнул он.

Теги: #эксперты #украина #данилов #авиакатастрофа
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