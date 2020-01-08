Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

Европейская комиссия сообщила о встрече в среду в Лондоне между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с целью подготовить предстоящие дискуссии о будущих отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства.

По словам главы Еврокомиссии, которые приводятся в коммюнике, речь шла о "старых друзьях, новых начинаниях".

"Председатель фон дер Ляйен подчеркнула тот факт, что Евросоюз полностью уважает решение Великобритании покинуть ЕС. Это решение влечет за собой последствия, так как никакие отношения не могут быть настолько тесными, как членство в ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

При этом оба руководителя "согласились с тем, что ЕС и Великобритания имеют общие ценности и интересы, и что существует множество областей, в которых их сотрудничество на мировой арене будет иметь неоценимое значение, таких как климатические изменения, права человека, безопасность и т.д."

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет добросовестно вести переговоры о будущих отношениях в рамках политической декларации с целью достижения наилучшего возможного результата.

"Однако времени не хватает для того, чтобы такое соглашение было достигнуто, а затем ратифицировано до конца 2020 года", - отмечается в коммюнике Европейской комиссии.