Политика

17:19 08.01.2020

МИД Украины указало послу Польши на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики

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МИД Украины указало послу Польши на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики

Представители Министерства иностранных дел Украины в ходе беседы с послом Польши в Украине Бортошем Цихоцким обратили его внимание на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики в контексте сделанного заявления в связи с чествованием в стране 1 января деятелей УПА.

"Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", - говорится в сообщении министерства, обнародованном в среду.

Кроме того, в МИД Украины напомнили послу, что в ходе контактов на высшем уровне руководств Украины и Польши стороны договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т. ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

"Договорились о конкретных шагах в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

Теги: #польша #мид
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