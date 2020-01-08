Политика

15:55 08.01.2020

Послы G7 соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

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Послы G7 соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине соболезнуют родным и близким друзьям всех погибших в катастрофе в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса Международных авиалиний Украины, которая произошла у Тегерана сегодня утром", - говорится в микроблоге группы поддержки послов стран G7 в Twitter в среду.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #g7 #крушение #иран
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