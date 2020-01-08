ЕС считает вопросом национальной компетенции запрет пролета самолетов компаний стран Евросоюза в потенциально опасных зонах
Запреты авиакомпаниям стран ЕС пролетать над теми или иными зонами принимаются на национальном уровне, но рекомендации по безопасности разрабатываются коллективно, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.
"Решения о запретах пролета над некоторыми зонами и странами входят в национальную компетенцию. Это решения, которые принимаются в индивидуальном порядке на национальных уровнях", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
Ему был задан вопрос, существует ли единая позиция ЕС относительно возможности пролета гражданских самолетов над Ираном и Ираком.
Представитель ЕК ответил, что Европейское агентство авиационной безопасности в своих информационных бюллетенях публикует рекомендации относительно безопасности пролета над различными критическими зонами. Такие рекомендации, по его словам, разрабатываются в тесном сотрудничестве государств-членов ЕС.
Другой официальный представитель ЕК Дана Спинант отметила, что в ходе специального заседания Еврокомиссии по событиям на Ближнем Востоке речь, в том числе, шла о влиянии кризисов в Ираке и Иране на стратегические интересы ЕС в регионе, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указывала на разнообразие этих интересов, включая транспорт, энергетику, политику соседства и миграцию.
"Что касается транспорта, она просила комиссара по транспорту Адину Вэлян внимательно следить за ситуацией и затем подготовить доклад, если есть вопросы, которые должны быть учтены для необходимых дальнейших действий в зависимости от развития событий", - сказала Спинант.
Она также сообщила, что в ЕК приняли к сведению то, что многие авиакомпании объявили об отказе от пролетов над рядом зон Ближнего Востока. По ее словам, общая позиция ЕС по этому вопросу находится в стадии обсуждения.