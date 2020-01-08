С 9 января введен временный запрет для украинских авиакомпаний на полеты в Иран

Украина ввела временное ограничение на полеты в Иран, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду.

"До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - заявил он.

Гончарук в своем Facebook сообщил, что украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана с 00:00 9 января до выяснения причин катастрофы.

При этом пемьер подчеркнул: Украина должна участвовать в расследовании причин падения самолета авакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Мы знаем, что иранская комиссия – специальный орган, существующий в этой стране, - начала расследование (причин падения самолета – ИФ). Мы уже уведомили их о том, что украинские эксперты должны быть участниками этих процессов и предварительно мы не видим никаких преград для этого", - отметил он.

По словам Гончарука, Украина готова доставить родственников погибших в Иран, а также направить экспертов, которые уже готовы приступить к работе.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.