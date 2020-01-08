Вице-президент ЕК Домбровскис и еврокомиссар Варгейи соболезнуют в связи с авиакатастрофой украинского самолета

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгейи (Olivér Várhelyi) выразили свои соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране.

"Ужасная новость сегодня утром из Тегерана: мои глубокие соболезнования семьям и близким всех тех, кто был на борту трагического рейса Украинских международных авиалиний", - написал Варгейи на своей странице в "Твиттер".

Домбровскис также "Твиттер" сделал запись: "Выражаю свои глубокие соболезнования семьям погибших украинского авиарейса, который потерпел крушение этим утром в Тегеране".

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с крушением самолета прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину. Он также сообщил, что уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших в авиакатастрофе. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - написал Зеленский.