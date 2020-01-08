Посольство Украины в Иране изменило информацию о причинах катастрофы МАУ под Тегераном

Посольство Украины в Иране обновило информацию о причинах крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном.

"Информацию о причинах авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - указывается в обновленном сообщении на сайте посольства.

Ранее в среду координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинга не назвал возможные причины катастрофы самолета, уточнив лишь, что в Иране сейчас работает комиссия, которая их и расследует.

"Только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета... Даже предварительной причины нет, потому что любая информация, которая будет сейчас объявлена, будет очень чувствительная и будет иметь соответствующие последствия... Версий пока что тоже нет, поскольку это только что произошло", - пояснил представитель Государственной консульской службы.

Ранее в посольстве предварительной причиной крушения называли аварию двигателя по техническим причинам.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.