Политика

10:37 08.01.2020

Информация о количестве украинцев, погибших в катастрофе самолета в Тегеране, уточняется, версии авиакатастрофы пока не озвучиваются

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Информация о количестве украинцев, погибших в катастрофе самолета в Тегеране, уточняется, версии авиакатастрофы пока не озвучиваются

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшем крушение в Тегеране в среду, находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, однако не пока не уточнили, сколько из них были гражданами Украины.

"По предварительной информации, в самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Сейчас главная задача - установление наличия среди погибших граждан Украины", - сказал координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинге в среду.

По его словам, сейчас информация относительно количества украинцев на борту авиалайнера уточняется. "Это очень чувствительная информация, мы как раз пытаемся максимально оперативно уточнить, и наше посольство Украины в Тегеране этим занимается", - добавил он.

Теги: #мау #крушение #иран #мид
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