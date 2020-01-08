Комитет ВР по внешней политике 13 января проведет заседание в связи с крушением самолета МАУ в Иране - Яременко

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики 13 января проведет заседание, на котором заслушает информацию о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном.

"13 января комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации вокруг Ирана", - сообщил глава комитета Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

"Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность как можно скорее попрощаться с погибшими", - подчеркнул нардеп.

Яременко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

Посольство Украины в Иране в настоящее время выясняет, кто из пассажиров не присутствовал на борту самолета, и наличие среди пассажиров граждан Украины. Гражданами Украины были все девять членов экипажа.

Зеленский в связи с крушением самолета прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину.