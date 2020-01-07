Политика

10:31 07.01.2020

Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

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Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщает агентство Tasnim.

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Теги: #иран #сша #сулеймани #парламент
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Интерфакс-Украина
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