Политика

12:59 06.01.2020

Меркель нанесет визит в Россию 11 января по приглашению Путина

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Меркель нанесет визит в Россию 11 января по приглашению Путина

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11 января отправится в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в понедельник Die Welt cо ссылкой на AFP.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также должен принять участие в переговорах.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщает, что Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента Путина.

В ходе переговоров планируется обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будут также рассмотрены вопросы реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Теги: #меркель #путин
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