Политика

11:38 06.01.2020

Зеленский обсудил с руководством госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

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Зеленский обсудил с руководством госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом активизацию инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Офиса украинского президента, стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.

Президент Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства сообщил об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создание в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательные сферы для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Теги: #инвестиции #зеленский #оман
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