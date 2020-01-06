Политика

04:45 06.01.2020

В госдепе советуют Багдаду подумать о важности присутствия войск коалиции на иракской территории

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В госдепе США ждут пояснений по поводу решения парламента Ирака потребовать вывода из страны сил возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ, заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

"В то время, как мы ждем дополнительных пояснений юридического характера по поводу последствий принятия этой резолюции, мы настоятельно призываем иракских руководителей задуматься о важности сотрудничества в экономике и в сфере безопасности между нашими странами. А также - о важности присутствия международной коалиции для победы над ИГ", - отметила она.

В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию, призывающую правительство добиваться вывода из страны сил коалиции.

Кризис в отношениях между Багдадом и Вашингтоном возник после того, как ранее в январе в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада погиб командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Теги: #ирак #сша #войска
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