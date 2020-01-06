Политика

02:35 06.01.2020

Трамп не исключает непропорциональный ответ в случае иранских атак

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США готовы к быстрому и, возможно, непропорциональному ответу, если Иран будет атаковать американские объекты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Эти мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США, что если Иран нанесет удар по любому гражданину или объекту США, то мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар, причем, возможно, - непропорциональным образом", - написал он в своем твиттере.

Днем ранее Трамп предупредил, что США выбрали 52 иранских объекта, по которым будут готовы нанести удар в случае иранских атак против американцев или американских объектов.

Теги: #сша #трамп #иран
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