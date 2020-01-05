Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Тегерана

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана.

"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", - написал в воскресенье у себя в Твиттере Помпео.