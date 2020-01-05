Политика

20:36 05.01.2020

Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Тегерана

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Глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана.

"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", - написал в воскресенье у себя в Твиттере Помпео.

Теги: #госдеп #сша #иран
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