Политика

20:11 05.01.2020

Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

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Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник, 6 января 2019 года", - заявил "Интерфаксу" накануне ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

"Генеральный секретарь принял решение созвать встречу послов (стран - ИФ) НАТО после консультаций с союзниками", - добавил источник.

Как сообщалось, парламент Ирака рассмотрел в воскресенье вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и подразделений стран коалиции, воюющей против "Исламского государства".

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Теги: #ближвосток #нато #заседание
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