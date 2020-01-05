Политика

17:39 05.01.2020

Парламент Ирака начал рассмотрение вопроса о выводе из страны американских войск

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Парламент Ирака начал рассмотрение вопроса о выводе из страны американских войск

В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ.

С призывом к такому решению вступил на заедании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Теги: #ирак #сша #сулеймани #иран
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