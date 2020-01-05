Политика

17:19 05.01.2020

"Европейская солидарность" подготовила запрос в СБУ и к президенту по въезду в Украину лиц, поддержавших аннексию Крыма – Геращенко

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"Европейская солидарность" подготовила запрос в СБУ и к президенту по въезду в Украину лиц, поддержавших аннексию Крыма – Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде подготовила ряд запросов в Службу безопасности Украины и к президенту Украины Владимиру Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешению на въезд в страну лицам, поддержавшим аннексию Крыма, публично называющим аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступавшим на оккупированной земле.

"В частности, речь идет об актере "Сватов" Федоре Добронравове (напомню, сериал вернулся на наши голубые экраны после смены власти, а теперь и "крымнаши" к нам в гости прутся). И про Dr.Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину", - написала сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Закрывать глаза на нарушения украинских границ - это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету, закрывала глаза на подпевал оккупантов. А власть еще и находит время на встречи и фото с подобными персонажами", - отмечает сопредседатель фракции.

Как сообщалось, шведский певец и музыкант Dr.Alban в своем аккаунте в Instagram сообщил, что ему был запрещен въезд в Украину из-за его выступления в Крыму, который он при этом назвал "спорным полуостровом". "Благодаря вмешательству президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал Dr.Alban, прикрепив к сообщению совместные фото с Зеленским.

В то же время глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский не влиял на решение о допуске в Украину Dr.Alban'а, заявив, что госграницу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, а отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. "Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину", - подчеркнул он.

Теги: #крым #геращенко #сбу #евросолидарность
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