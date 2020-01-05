Политика

15:21 05.01.2020

Зеленский полетел в Оман с семьей за собственные средства и проведет там ряд встреч, сообщают в ОП

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Зеленский полетел в Оман с семьей за собственные средства и проведет там ряд встреч, сообщают в ОП

Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

"Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале.

В Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину, говорится в сообщении.

Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что глава государства 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции "Синегора" в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман, где поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската.

Издание также опубликовало фотографии Зеленского на отдыхе и сообщило, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.

Теги: #зеленский #оман
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