Политика

14:49 05.01.2020

Лидер испанских социалистов не был утвержден премьером в первом туре голосования

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Лидер испанских социалистов не был утвержден премьером в первом туре голосования

Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес не прошел на пост премьер-министра страны по итогам первого тура голосования в конгрессе депутатов парламента, сообщили в воскресенье местные СМИ.

За Санчеса проголосовали 166 депутатов, против - 165 при 18 воздержавшихся. Один человек в голосовании участия не принимал. Для победы в первом туре, по закону, кандидат на пост премьера должен набрать абсолютное большинство голосов.

Во втором туре, который запланирован на вторник, 7 января, Санчесу будет достаточно набрать простое большинство.

Теги: #испания #выборы
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