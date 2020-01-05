Лидер испанских социалистов не был утвержден премьером в первом туре голосования

Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес не прошел на пост премьер-министра страны по итогам первого тура голосования в конгрессе депутатов парламента, сообщили в воскресенье местные СМИ.

За Санчеса проголосовали 166 депутатов, против - 165 при 18 воздержавшихся. Один человек в голосовании участия не принимал. Для победы в первом туре, по закону, кандидат на пост премьера должен набрать абсолютное большинство голосов.

Во втором туре, который запланирован на вторник, 7 января, Санчесу будет достаточно набрать простое большинство.